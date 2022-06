Confermato il viaggio apostolico di Papa Francesco in Canada: il programma (Di giovedì 23 giugno 2022) Città del Vaticano – Confermato il viaggio apostolico di Papa Francesco in Canada. La Santa Sede ha infatti diffuso il programma della visita che il pontefice compirà, come aveva annunciato lui stesso (leggi qui), a fine luglio 2022. Tre le tappe della visita – Edmonton, Quebec e Iqaluit – incentrata in particolare sugli incontri con le comunità dei nativi in seguito al dramma delle scuole residenziali gestite dalla Chiesa dove i giovani indigeni erano vittime di gravi abusi psicologici, fisici e sul piano dell’identità culturale. Sono in tutto nove i discorsi che il Pontefice pronuncerà nei sei giorni di permanenza nel Paese nordamericano. Il programma – reso noto a pochi giorni dall’annullamento, causa dolore al ginocchio, del ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 giugno 2022) Città del Vaticano –ildiin. La Santa Sede ha infatti diffuso ildella visita che il pontefice compirà, come aveva annunciato lui stesso (leggi qui), a fine luglio 2022. Tre le tappe della visita – Edmonton, Quebec e Iqaluit – incentrata in particolare sugli incontri con le comunità dei nativi in seguito al dramma delle scuole residenziali gestite dalla Chiesa dove i giovani indigeni erano vittime di gravi abusi psicologici, fisici e sul piano dell’identità culturale. Sono in tutto nove i discorsi che il Pontefice pronuncerà nei sei giorni di permanenza nel Paese nordamericano. Il– reso noto a pochi giorni dall’annullamento, causa dolore al ginocchio, del ...

Pubblicità

GinGin_Tonic : Un nuovo spezzone del video di Left and Right con Jungkook pazzesco, confermato il viaggio a Parigi di Taehyung e p… - imsaekov : vabbè hanno confermato il viaggio dopo la metà di novembre tutto pagato dalla scuola io devo dare un senso alla rat… - TaeyeonItaly : [INFO] 220617 | È confermato che il 1º episodio di “Soshi Tam Tam” andrà in onda il 5 luglio! Saranno 8 episodi to… - galietti82 : RT @formichenews: Viaggio in Medio Oriente confermato. Biden sarà a metà luglio in Israele, Palestina e Arabia Saudita (qui incontrerà MBS)… - formichenews : Viaggio in Medio Oriente confermato. Biden sarà a metà luglio in Israele, Palestina e Arabia Saudita (qui incontrer… -

Torna concorso lirico Clip Portofino ... da Le Monnaie o La Scala a Zurigo, Parigi e Londra, Clip si è confermato non solo come il concorso ... nonostante le grandi difficoltà di viaggio che hanno dovuto affrontare a causa della pandemia ... Justin Bieber e la paralisi "che sta migliorando" Lo ha confermato anche durante la trasmissione Live with Kelly e Ryan, spiegando che " il loro matrimonio è "più forte che mai ". La modella si trova attualmente in viaggio tra Los Angeles e New York,... Il Faro online Confermato il viaggio apostolico di Papa Francesco in Canada: il programma Quello di fine luglio sarà un viaggio incentrato in particolare sugli incontri con le comunità dei nativi in seguito al dramma delle scuole residenziali gestite dalla Chiesa dove i giovani indigeni er ... Santa sede. Il Papa conferma il viaggio di fine luglio in Canada. Il programma Tre le tappe della visita - Edmonton, Quebec e Iqaluit - incentrata in particolare sugli incontri con le comunità dei nativi in seguito al dramma delle scuole residenziali gestite dalla Chiesa ... ... da Le Monnaie o La Scala a Zurigo, Parigi e Londra, Clip si ènon solo come il concorso ... nonostante le grandi difficoltà diche hanno dovuto affrontare a causa della pandemia ...Lo haanche durante la trasmissione Live with Kelly e Ryan, spiegando che " il loro matrimonio è "più forte che mai ". La modella si trova attualmente intra Los Angeles e New York,... Confermato il viaggio apostolico di Papa Francesco in Canada: il programma Quello di fine luglio sarà un viaggio incentrato in particolare sugli incontri con le comunità dei nativi in seguito al dramma delle scuole residenziali gestite dalla Chiesa dove i giovani indigeni er ...Tre le tappe della visita - Edmonton, Quebec e Iqaluit - incentrata in particolare sugli incontri con le comunità dei nativi in seguito al dramma delle scuole residenziali gestite dalla Chiesa ...