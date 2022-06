Concetta Bruno svanita nel nulla, le figlie disperate in tv: "Mamma torna a casa" (Di giovedì 23 giugno 2022) Una donna scomparsa nel nulla che il 16 giugno potrebbe aver preso il Frecciargento per Roma dalla stazione di Foggia alle 8.53 con arrivo intorno a Mezzogiorno nella Capitale. Potrebbe, perché il biglietto acquistato in contanti (carrozza 9... Leggi su europa.today (Di giovedì 23 giugno 2022) Una donna scomparsa nelche il 16 giugno potrebbe aver preso il Frecciargento per Roma dalla stazione di Foggia alle 8.53 con arrivo intorno a Mezzogiorno nella Capitale. Potrebbe, perché il biglietto acquistato in contanti (carrozza 9...

Surfiniae : Ecco !!!! Concetta Bruno è molto religiosa #ChiLhaVisto - quellodeigatti : concetta bruno nome genderfluid #chilhavisto - gianvitocafaro : Stasera a #Chilhavisto In diretta da #Foggia per la scomparsa di Concetta Bruno. Rai 3 21.20 - lulu28_lulu : RT @atwlt91: lei è Concetta Bruno, una donna di 56 anni. il 16 giugno ha preso il treno da Ordona per Foggia e l'ultima volta è stata vista… - iris_versari : RT @atwlt91: lei è Concetta Bruno, una donna di 56 anni. il 16 giugno ha preso il treno da Ordona per Foggia e l'ultima volta è stata vista… -