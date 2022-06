C’è un messaggio dell’uomo di Calenda a Napoli, Peppe Russo (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’appuntamento con Carlo Calenda a Napoli è martedì 5 luglio alle 18:30 al Circolo Canottieri di via Molosiglio. L’occasione sarà data dalla presentazione del suo libro “La libertà che non libera”. Ma, nel frattempo, Peppe Russo, il presidente campano di Azione, tramite Anteprima24, lancia questo messaggio: “La deflagrazione dei 5 Stelle mette a nudo tutte le illusioni del Partito Democratico relative a una possibile alleanza strategica con loro. Nell’altro campo, le divisioni del centrodestra sono a mala pena contenute dalla possibilità, almeno stando ai sondaggi, di una loro possibile vittoria. Da questo stallo, la figura di Mario Draghi trae ulteriore forza e vigore come è naturale che fosse considerato il drammatico carico di emergenze in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– L’appuntamento con Carloè martedì 5 luglio alle 18:30 al Circolo Canottieri di via Molosiglio. L’occasione sarà data dalla presentazione del suo libro “La libertà che non libera”. Ma, nel frattempo,, il presidente campano di Azione, tramite Anteprima24, lancia questo: “La deflagrazione dei 5 Stelle mette a nudo tutte le illusioni del Partito Democratico relative a una possibile alleanza strategica con loro. Nell’altro campo, le divisioni del centrodestra sono a mala pena contenute dalla possibilità, almeno stando ai sondaggi, di una loro possibile vittoria. Da questo stallo, la figura di Mario Draghi trae ulteriore forza e vigore come è naturale che fosse considerato il drammatico carico di emergenze in ...

