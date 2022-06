Pubblicità

mattony17 : fem, induttanza, campo magnetico, relatività… sto per esplodere giorno 1 di preparazione all’orale - ayoo25162784 : @la_kuzzo @LaStampa Il Campo Magnetico. - ltsgracce : Mi è appena tornato in mente che nella busta mi uscì la foto di una collanina a forma di infinito con due nomi e a… - valerioscrive : @blusewillis1 Questi sono quelli che m'illumino di meno senza sapere che la centrale elettrica ha un impianto che p… - r_flamess : @miocuginoMigue2 FANTASTICA AHAHAHAHAHA Mi ricorda me che spiegavo i collegamenti, avevo il tema dell'identità e p… -

Alive Universe Today

... che si trovano in orbita per effettuare analisi delterrestre, hanno iniziato a 'rientrare' verso la Terra con velocità anormalmente elevate (fino a 10 volte di più rispetto a prima).Secondo il team, la spiegazione di questa concentrazione è dovuta alco - rotante di Giove, che intrappola le particelle di zolfo in fuoriuscita dai vulcani di Io e le sbatte contro ... Campo magnetico terrestre: non si sta per capovolgere AR3038, la nuova macchina solare scoperta il 19 giugno scorso, non si ferma: cresce ancora oggi, dopo essere raddoppiata nel giro di 24 ore. Questo potrebbe far presagire l’arrivo di potenti tempeste ...Uno studio clinico condotto dal Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO) utilizzerà nanoparticelle per trattare il cancro del pancreas localmente avanzatoin ...