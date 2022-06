Calafiori-Salernitana ci siamo, manca solo un dettaglio da sistemare (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Riccardo Calafiori sarà un nuovo giocatore della Salernitana. L’esterno sinistro arriverà dalla Roma, dopo essere rientrato nella capitale dall’esperienza poco fortunata al Genoa. La trattativa tra granata e giallorossi è stata ormai definita e la fumata bianca appare un dettaglio. Resta da sistemare solo una questione prima degli annunci ufficiali. Calafiori, infatti, dovrà rinnovare il contratto con la Roma e subito dopo Tiago Pinto darà l’ok per il passaggio in prestito alla Salernitana. Una scelta condivisa con il calciatore che ha bisogno di maturare esperienza e che con Mourinho sarebbe chiuso da Spinazzola, Vina e Zalewski. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Riccardosarà un nuovo giocatore della. L’esterno sinistro arriverà dalla Roma, dopo essere rientrato nella capitale dall’esperienza poco fortunata al Genoa. La trattativa tra granata e giallorossi è stata ormai definita e la fumata bianca appare un. Resta dauna questione prima degli annunci ufficiali., infatti, dovrà rinnovare il contratto con la Roma e subito dopo Tiago Pinto darà l’ok per il passaggio in prestito alla. Una scelta condivisa con il calciatore che ha bisogno di maturare esperienza e che con Mourinho sarebbe chiuso da Spinazzola, Vina e Zalewski. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

romanewseu : Pronto il rinnovo per Calafiori prima del prestito alla Salernitana ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - In arrivo Calafiori in prestito dalla Roma - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - In arrivo Calafiori in prestito dalla Roma - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - In arrivo Calafiori in prestito dalla Roma - napolimagazine : SALERNITANA - In arrivo Calafiori in prestito dalla Roma -