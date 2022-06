Bonus 200, quando arriva? I chiarimenti Inps (Di giovedì 23 giugno 2022) Sarà presto erogato il Bonus da 200 euro contro i rincari previsto dal decreto aiuti e finanziato dallo Stato con 6,3 miliardi di euro. A beneficiarne sarà una vasta platea di lavoratori, pensionati e disoccupati. Tra loro anche i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i percettori del reddito di cittadinanza, i collaboratori domestici, i lavoratori a tempo determinato, gli stagionali, gli intermittenti, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori autonomi occasioni ex art. 2222 del Codice Civile. L’erogazione non sarà automatica, bensì sarà necessaria da parte del lavoratore un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti necessari per ottenere il Bonus. Tempistiche: la precisazione Inps Il mese previsto per l’erogazione di questo Bonus è luglio. L’Inps ha ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 giugno 2022) Sarà presto erogato ilda 200 euro contro i rincari previsto dal decreto aiuti e finanziato dallo Stato con 6,3 miliardi di euro. A beneficiarne sarà una vasta platea di lavoratori, pensionati e disoccupati. Tra loro anche i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i percettori del reddito di cittadinanza, i collaboratori domestici, i lavoratori a tempo determinato, gli stagionali, gli intermittenti, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori autonomi occasioni ex art. 2222 del Codice Civile. L’erogazione non sarà automatica, bensì sarà necessaria da parte del lavoratore un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti necessari per ottenere il. Tempistiche: la precisazioneIl mese previsto per l’erogazione di questoè luglio. L’ha ...

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il decreto Aiuti del governo Draghi è scritto male, così 180 mila braccianti agricoli rischiano… - fattoquotidiano : Brutte notizie sul fronte del bonus 200 che da luglio verrà erogato a 31,5 milioni di italiani con redditi inferior… - infoitinterno : Bonus 200 euro: quali beneficiari non dovranno presentare l’autocertificazione - infoitinterno : Bonus 200 euro busta paga, arriva per tutti a luglio (è per cassa) - infoitinterno : Bonus 200 euro pensionati, dipendenti e disoccupati: come ottenere il contributo e quando arriva -