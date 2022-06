Assoluti di atletica leggera: tutto pronto per le gare a Rieti (Di giovedì 23 giugno 2022) Rieti – Presentati nella sala consiliare del Comune di Rieti i Campionati Italiani Assoluti in programma allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti da venerdì 24 giugno a domenica 26 giugno. Antipasto il venerdì con la marcia in città sotto le mura tra piazza Mazzini e piazza Marconi, poi due giorni pieni di gare sabato e domenica con le stelle dell’atletica azzurra. A presentare la manifestazione, il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, il presidente della Studentesca Rieti “Andrea Milardi” Giuliano Casciani e il dt della società reatina Alberto Milardi. Con loro anche cinque atleti che gareggeranno nel prossimo weekend tra pista e pedane: la primatista italiana dell’asta Roberta Bruni (Carabinieri), il campione italiano dell’alto e del ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 giugno 2022)– Presentati nella sala consiliare del Comune dii Campionati Italianiin programma allo stadio Raul Guidobaldi dida venerdì 24 giugno a domenica 26 giugno. Antipasto il venerdì con la marcia in città sotto le mura tra piazza Mazzini e piazza Marconi, poi due giorni pieni disabato e domenica con le stelle dell’azzurra. A presentare la manifestazione, il sindaco diDaniele Sinibaldi, il presidente della Studentesca“Andrea Milardi” Giuliano Casciani e il dt della società reatina Alberto Milardi. Con loro anche cinque atleti cheggeranno nel prossimo weekend tra pista e pedane: la primatista italiana dell’asta Roberta Bruni (Carabinieri), il campione italiano dell’alto e del ...

