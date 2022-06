85enne ha un figlio con la moglie 35enne: “Non lo vedrò crescere ma mi sto godendo ogni istante” (Di giovedì 23 giugno 2022) Alberto Cormillot, 83 anni, ha un figlio di nove mesi con la moglie Estefania Pasquini e dice di essere attivamente coinvolto nella crescita del loro giovane figlio nonostante la sua età Un uomo di 83 anni che ha avuto un bambino con la moglie di 35 anni ha raccontato dei preziosi ricordi che sta creando L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 23 giugno 2022) Alberto Cormillot, 83 anni, ha undi nove mesi con laEstefania Pasquini e dice di essere attivamente coinvolto nella crescita del loro giovanenonostante la sua età Un uomo di 83 anni che ha avuto un bambino con ladi 35 anni ha raccontato dei preziosi ricordi che sta creando L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

MauroCapozza : RT @beretta_g: L'85enne, malato e costretto su una carrozzina, deteneva regolarmente il fucile da caccia con cui ha ucciso. Ma per i nostri… - sonoViolet : @Sempresincero4 @quiperipolitici @CappEuropaVerde @OfficialTozzi Solo che non lo fate: non mi risultano cacciatori… - beretta_gio : RT @beretta_g: L'85enne, malato e costretto su una carrozzina, deteneva regolarmente il fucile da caccia con cui ha ucciso. Ma per i nostri… -