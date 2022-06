WTA Bad Homburg 2022, risultati 22 giugno: avanti Andreescu ed Halep, out Bronzetti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si è conclusa la quarta giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 250 Bad Homburg 2022 di tennis: per gli ottavi del Bad Homburg Open, sull’erba tedesca, impegnate dodici giocatrici. Eliminata l’ultima azzurra in gara, Lucia Bronzetti. La canadese Bianca Andreescu regola la britannica Katie Swan con un duplice 6-4, mentre la romena Simona Halep liquida la slovena Tamara Zidansek con il punteggio di 6-0 6-3, infine il derby statunitense premia Amanda Anisimova, che elimina la connazionale Ann Li con lo score di 6-0 6-2. La francese Alizé Cornet batte la teutonica Tatjana Maria per 7-6 (4) 6-4, mentre sorridono le altre due tedesche in gara: Angelique Kerber elimina l’ultima azzurra in tabellone, Lucia Bronzetti, con lo score di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si è conclusa la quarta giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 250 Baddi tennis: per gli ottavi del BadOpen, sull’erba tedesca, impegnate dodici giocatrici. Eliminata l’ultima azzurra in gara, Lucia. La canadese Biancaregola la britannica Katie Swan con un duplice 6-4, mentre la romena Simonaliquida la slovena Tamara Zidansek con il punteggio di 6-0 6-3, infine il derby statunitense premia Amanda Anisimova, che elimina la connazionale Ann Li con lo score di 6-0 6-2. La francese Alizé Cornet batte la teutonica Tatjana Maria per 7-6 (4) 6-4, mentre sorridono le altre due tedesche in gara: Angelique Kerber elimina l’ultima azzurra in tabellone, Lucia, con lo score di ...

