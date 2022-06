Ucraina in Ue. La porta aperta di Stefano Sannino (con Wendy Sherman) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Più di una speranza, una promessa. Aprire le porte dell’Unione europea all’Ucraina è “una delle cose più importanti che possiamo fare”. Stefano Sannino è il capo della macchina diplomatica europea e non può che misurare le parole. Segretario generale del Servizio per l’Azione esterna (Eeas), ambasciatore di carriera con un lungo trascorso europeo, tra Roma, Madrid e Bruxelles, si dice nondimeno “ottimista” su un semaforo verde per l’Ucraina in Ue dal prossimo Consiglio europeo, convocato per giovedì e venerdì. “La decisione è nelle mani dei capi di Stato e di governo”, ha spiegato intervenendo al Forum della Difesa Ue-Usa del think tank americano Atlantic Council insieme alla vicesegretaria di Stato americana Wendy Sherman. Ma, ha aggiunto, alla luce delle trattative ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 giugno 2022) Più di una speranza, una promessa. Aprire le porte dell’Unione europea all’è “una delle cose più imnti che possiamo fare”.è il capo della macchina diplomatica europea e non può che misurare le parole. Segretario generale del Servizio per l’Azione esterna (Eeas), ambasciatore di carriera con un lungo trascorso europeo, tra Roma, Madrid e Bruxelles, si dice nondimeno “ottimista” su un semaforo verde per l’in Ue dal prossimo Consiglio europeo, convocato per giovedì e venerdì. “La decisione è nelle mani dei capi di Stato e di governo”, ha spiegato intervenendo al Forum della Difesa Ue-Usa del think tank americano Atlantic Council insieme alla vicesegretaria di Stato americana. Ma, ha aggiunto, alla luce delle trattative ...

