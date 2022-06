Ucraina: droni di Kiev colpiscono maxiraffineria russa della moglie di un potente oligarca. L’ira di Mosca (Di mercoledì 22 giugno 2022) Colpita e incendiata. Una delle più grandi raffinerie petrolifere della Russia meridionale è in fiamme, dopo essere stata colpita da due "droni di Kiev". Mosca minaccia di alimentare una nuova escalation del conflitto. L'attacco è stato portato all'impianto di Novoshakhtinsk nella regione di Rostov, a pochi chilometri dal confine ucraino L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 giugno 2022) Colpita e incendiata. Una delle più grandi raffinerie petrolifereRussia meridionale è in fiamme, dopo essere stata colpita da due "di".minaccia di alimentare una nuova escalation del conflitto. L'attacco è stato portato all'impianto di Novoshakhtinsk nella regione di Rostov, a pochi chilometri dal confine ucraino L'articolo proviene da Firenze Post.

