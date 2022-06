Trento, boscaiolo sospettato di aver ucciso un custode forestale che l’aveva sorpreso a rubare legname: non risponde agli interrogatori (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un custode forestale è stato trovato senza vita il 5 giugno nelle acque del lago di Santa Giustina, in Trentino. Ad essere sospettato con l’accusa di omicidio volontario e furto è un boscaiolo. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Trento e del Cles hanno eseguito nei giorni scorsi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. Secondo quanto riferito dai militari, sembrerebbe che il boscaiolo abbia commesso il delitto poiché il giorno prima era stato sorpreso a sottrarre del legname dal bosco. La vittima è Fausto Iob e secondo i carabinieri sono emersi fin da subito alcuni elementi sospetti che facevano pensare a un omicidio. Infatti l’auto della vittima era parcheggiata con ancora le chiavi innestate, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Unè stato trovato senza vita il 5 giugno nelle acque del lago di Santa Giustina, in Trentino. Ad esserecon l’accusa di omicidio volontario e furto è un. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale die del Cles hanno eseguito nei giorni scorsi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. Secondo quanto riferito dai militari, sembrerebbe che ilabbia commesso il delitto poiché il giorno prima era statoa sottrarre deldal bosco. La vittima è Fausto Iob e secondo i carabinieri sono emersi fin da subito alcuni elementi sospetti che facevano pensare a un omicidio. Infatti l’auto della vittima era parcheggiata con ancora le chiavi innestate, il ...

Pubblicità

ereike05 : RT @TgrRaiTrentino: Non un incidente ma omicidio. E' questa l'ipotesi per la morte del custode forestale trentino Fausto Iob. Arrestato un… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Non un incidente ma omicidio. E' questa l'ipotesi per la morte del custode forestale trentino Fausto Iob. Arrestato un… - TgrRaiTrentino : Non un incidente ma omicidio. E' questa l'ipotesi per la morte del custode forestale trentino Fausto Iob. Arrestato… - SimonuandaMaria : RT @TgrRai: Trento: Fausto Iob, il custode dell'orso, ucciso con 18 colpi alla nuca e gettato nel lago di Santa Giustina, arrestato un bosc… - jacques_jj6592 : RT @TgrRai: Trento: Fausto Iob, il custode dell'orso, ucciso con 18 colpi alla nuca e gettato nel lago di Santa Giustina, arrestato un bosc… -