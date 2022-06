Pubblicità

corriereadriatico.it

... fiori erecapitati sul posto di lavoro. Un corteggiamento, secondo quanto denunciato dalla donna, andato oltre le normali attenzioni e sfociato in un vero e proprio stalking con...Il ragazzo italiano racconta, nellecon i genitori in Italia, che tutto sta andando come ... Il padre gli compra iquando perde i contatti con lui. Il perché lo capisce soltanto ... Telefonate, biglietti e pedinamenti: da corteggiatore finisce sotto processo per stalking CIVITANOVA - Conosce una donna che lavora al supermercato dove lui fa acquisti e inizia a corteggiarla con inviti a cena, regali, fiori e biglietti recapitati sul posto di lavoro. Un corteggiamento,..Prima bisognava andare in giro per la città, per edicole e tabaccai, a cercare i biglietti. Da adesso in poi con il proprio telefonino e la propria carta di credito si potrà salire sull’autobus, ...