Scherma, Francia troppo forte: Italia d’argento nella prova a squadre di sciabola femminile agli Europei (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Italia chiude gli Europei 2022 di Scherma, svoltisi nella città turca di Antalya, mettendosi l’argento al collo nella prova a squadre di sciabola femminile. Epilogo amaro contro le francesi, vittoriose per 23-45, resta la soddisfazione di una medaglia affatto scontata. Si tratta del secondo acuto nella disciplina dopo la piazza d’onore di Rossella Gregorio nella manifestazione individuale. Il quartetto formato da Michela Battiston, Eloisa Passaro, Martina Criscio e la stessa Gregorio ha battuto le padrone di casa ai quarti (45-40) per poi sconfiggere l’Ungheria in semifinale (45-38). Nello scontro per il bronzo magiare KO a vantaggio dell’Ucraina (45-41). Le cugine d’Oltralpe non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’chiude gli2022 di, svoltisicittà turca di Antalya, mettendosi l’argento al collodi. Epilogo amaro contro le francesi, vittoriose per 23-45, resta la soddisfazione di una meda affatto scontata. Si tratta del secondo acutodisciplina dopo la piazza d’onore di Rossella Gregoriomanifestazione individuale. Il quartetto formato da Michela Battiston, Eloisa Passaro, Martina Criscio e la stessa Gregorio ha battuto le padrone di casa ai quarti (45-40) per poi sconfiggere l’Ungheria in semifinale (45-38). Nello scontro per il bronzo magiare KO a vantaggio dell’Ucraina (45-41). Le cugine d’Oltralpe non ...

