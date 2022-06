Rinnovo Meret, brusca frenata: c’è un problema per la firma (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Napoli pare deciso a puntare su Alex Meret come portiere titolare per la prossima stagione. Gli azzurri non hanno ancora trovato l’accordo con David Ospina e, nel tema del ridimensionamento del monte ingaggi, si è voluto puntare tutto sul Rinnovo dell’ex portiere di Udinese e SPAL che rientra perfettamente nei parametri del club. La notizia sul Rinnovo di Meret con il Napoli, però, non ha ancora trovato riscontro ufficiale e inizia ad aleggiare l’ombra di qualche dubbio sulla reale fattibilità della trattativa. Meret Napoli (Getty Images)Napoli, Rinnovo Meret: ci sono delle difficoltà Il Napoli non ha ancora chiarito chi sarà il portiere titolare della prossima stagione. Rinnoverà e resterà Ospina? O firmerà Meret e sarà lui il numero 1? O ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Napoli pare deciso a puntare su Alexcome portiere titolare per la prossima stagione. Gli azzurri non hanno ancora trovato l’accordo con David Ospina e, nel tema del ridimensionamento del monte ingaggi, si è voluto puntare tutto suldell’ex portiere di Udinese e SPAL che rientra perfettamente nei parametri del club. La notizia suldicon il Napoli, però, non ha ancora trovato riscontro ufficiale e inizia ad aleggiare l’ombra di qualche dubbio sulla reale fattibilità della trattativa.Napoli (Getty Images)Napoli,: ci sono delle difficoltà Il Napoli non ha ancora chiarito chi sarà il portiere titolare della prossima stagione. Rinnoverà e resterà Ospina? O firmeràe sarà lui il numero 1? O ...

Pubblicità

Paolo_Bargiggia : Sta nascendo qualche criticità tra il @sscnapoli e Meret per il rinnovo del contratto: più che sullo stipendio, sui… - Rioda__ : RT @Paolo_Bargiggia: Sta nascendo qualche criticità tra il @sscnapoli e Meret per il rinnovo del contratto: più che sullo stipendio, sui bo… - ruotesaltate : RT @Paolo_Bargiggia: Sta nascendo qualche criticità tra il @sscnapoli e Meret per il rinnovo del contratto: più che sullo stipendio, sui bo… - DomPepeLiberato : RT @Paolo_Bargiggia: Sta nascendo qualche criticità tra il @sscnapoli e Meret per il rinnovo del contratto: più che sullo stipendio, sui bo… - DiegoRi36248589 : CALCIOMERCATO - Sta nascendo qualche criticità tra il #Napoli e #Meret per il rinnovo del contratto: più che sullo… -