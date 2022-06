Resta in Serie A, destinazione a sorpresa per Joao Pedro: affare fatto (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nonostante la retrocessione del Cagliari, Joao Pedro ha disputato l’ennesima stagione strabiliante sull’isola Sarda. 13 goal e 4 assist il suo bottino in una squadra che ha faticato tantissimo in tutti i momenti, tanto da arrivare un’inaspettata retrocessione in cadetteria. Joao Pedro, con la Serie B, ha molto poco a che vedere. Tutti si sono accorti delle sue grandi qualità sia in campo che in spogliatoio. Proprio per questo motivo l’attaccante brasiliano è stato a lungo cercato da diversi club. La Lazio ha sondato il terreno con il Cagliari come vice-Immobile, il Monza sperava di regalarsi un attaccante da 15 goal nella sua prima stagione in massima Serie, il Torino era convinto di poter puntare su di lui come sostituto di Belotti. Joao Pedro ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nonostante la retrocessione del Cagliari,ha disputato l’ennesima stagione strabiliante sull’isola Sarda. 13 goal e 4 assist il suo bottino in una squadra che ha faticato tantissimo in tutti i momenti, tanto da arrivare un’inaspettata retrocessione in cadetteria., con laB, ha molto poco a che vedere. Tutti si sono accorti delle sue grandi qualità sia in campo che in spogliatoio. Proprio per questo motivo l’attaccante brasiliano è stato a lungo cercato da diversi club. La Lazio ha sondato il terreno con il Cagliari come vice-Immobile, il Monza sperava di regalarsi un attaccante da 15 goal nella sua prima stagione in massima, il Torino era convinto di poter puntare su di lui come sostituto di Belotti....

Pubblicità

sbonaccini : Sul Tempo si parla di 20 anziani a presentazione libro a Gabicce lunedì sera. Come si può notare (e durante la sera… - MessinaSportiva : La Ssd UniMe vince all'ultimo turno con l'Ortigia Academy e resta in serie B - - infoitsport : Juventus: hanno preso Milinkovic Savic, resta in Serie A - AlmaCalcioTosca : Serie D - Poggibonsi: conferma 'spaziale', Pacini resta in giallorosso - SettimanaS : SANREMESE Ricossa resta in biancoazzurro -