Regionali, in Sicilia 23 luglio le “inedite” primarie Pd e M5s (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Sicilia torna ancora una volta laboratorio di alleanze e coalizioni. Stavolta è il fronte progressista di centrosinistra, guidato da Pd e Movimento 5 Stelle, ad essere protagonista con le primarie dalle quali verrà fuori il nome del candidato alla presidenza della regione Siciliana in programma il prossimo autunno. L'appuntamento è fissato per il prossimo 23 luglio e sebbene non lo sia per i dem, rappresenta un passaggio inedito nella storia del movimento pentastellato. A completare il quadro della coalizione chiamata ad esprimersi, oltre al Partito democratico e al Movimento 5 Stelle, ci sono il movimento Centopassi, Articolo Uno, Europa Verde, sinistra Italiana e Psi.Non è escluso però che ad essi possano aggiungersi ulteriori soggetti politici appartenenti al cosiddetto "terzo polo". Al momento +Europa ed Azione ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 giugno 2022) Latorna ancora una volta laboratorio di alleanze e coalizioni. Stavolta è il fronte progressista di centrosinistra, guidato da Pd e Movimento 5 Stelle, ad essere protagonista con ledalle quali verrà fuori il nome del candidato alla presidenza della regionena in programma il prossimo autunno. L'appuntamento è fissato per il prossimo 23e sebbene non lo sia per i dem, rappresenta un passaggio inedito nella storia del movimento pentastellato. A completare il quadro della coalizione chiamata ad esprimersi, oltre al Partito democratico e al Movimento 5 Stelle, ci sono il movimento Centopassi, Articolo Uno, Europa Verde, sinistra Italiana e Psi.Non è escluso però che ad essi possano aggiungersi ulteriori soggetti politici appartenenti al cosiddetto "terzo polo". Al momento +Europa ed Azione ...

Pubblicità

IlFattoNisseno : Sicilia, presentati i dati del Registro di Nefrologia, dialisi e trapianto: più di quattromila pazienti in dialisi… - ennavivi_it : Regionali. Provincia Enna: innegabile il fortissimo interesse verso il progetto di Sicilia Vera - X12RED : @soniabetz1 no, nel 2023 il M5S sara di nuovo il primo partito italiano, lo si capirà alle regionali in Sicilia - MarioBarresi : Indovina indoviNello... #regionali #sicilia #centrodestra @Nello_Musumeci @FratellidItalia - RinaldiPaolo2 : @ilPortaborse_ Non vale piu' nulla e lo hanno dimostrato con le ultime elezioni amministrative, hanno avuto troppa… -