Per capire come andrà la scissione, leggere Machiavelli. Il punto di Mayer (Di mercoledì 22 giugno 2022) Stamani sono bastate tre ore (tra le 10 e le 13 circa) per inondare una miriade di account Whatsapp (nell’ordine di decine e decine di migliaia di utenti) con due messaggi anonimi contro Luigi Di Maio. Il primo ripropone il video del 2017 in cui Di Maio condanna i “cambi di casacca”. Il secondo messaggio sempre rigorosamente anonimo si inventa un manifesto “Insieme per il congiuntivo” firmato “Di Maio che facesse cose” con l’evidente lo scopo di screditare e demolire “Insieme per l’Italia” il nome del nuovo movimento politico fondato ieri da Luigi Di Maio insieme ad una sessantina di parlamentari. Secondo le regole di Facebook (oggi Meta) i messaggi “virali” (inoltrati molte volte su Whatsapp) possono essere inoltrati ad un solo destinatario, ma questo “freno” ne limita solo parzialmente la diffusione a tappeto. L’obiettivo dell'”anonimo” – prima privatamente al maggior numero ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 giugno 2022) Stamani sono bastate tre ore (tra le 10 e le 13 circa) per inondare una miriade di account Whatsapp (nell’ordine di decine e decine di migliaia di utenti) con due messaggi anonimi contro Luigi Di Maio. Il primo ripropone il video del 2017 in cui Di Maio condanna i “cambi di casacca”. Il secondo messaggio sempre rigorosamente anonimo si inventa un manifesto “Insieme per il congiuntivo” firmato “Di Maio che facesse cose” con l’evidente lo scopo di screditare e demolire “Insieme per l’Italia” il nome del nuovo movimento politico fondato ieri da Luigi Di Maio insieme ad una sessantina di parlamentari. Secondo le regole di Facebook (oggi Meta) i messaggi “virali” (inoltrati molte volte su Whatsapp) possono essere inoltrati ad un solo destinatario, ma questo “freno” ne limita solo parzialmente la diffusione a tappeto. L’obiettivo dell'”anonimo” – prima privatamente al maggior numero ...

