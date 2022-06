Olivera, Falco: “Operazione intelligente di Giuntoli ma Mario Rui non è da meno” (Di mercoledì 22 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Andrea Falco. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. “Cosa porta Olivera al Napoli? In primis una ventina di centimetri in più rispetto a Mario Rui. Ha grande spinta, grandissimo carattere, Operazione intelligente di Giuntoli, ma voglio vederlo in Serie A. Il terzino viene da un’ottima stagione, ma il nostro portoghese non è da meno, pertanto mi aspetto che pronti via il nuovo arrivato partirà dalla panchina. Gran bella Operazione del Napoli, va detto, e specifico che tutto il mercato in entrata fatto fino ad ora è davvero ottimo. Occhio alle uscite ma, per ora, è stato fatto un gran ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Andrea. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. “Cosa portaal Napoli? In primis una ventina di centimetri in più rispetto aRui. Ha grande spinta, grandissimo carattere,di, ma voglio vederlo in Serie A. Il terzino viene da un’ottima stagione, ma il nostro portoghese non è da, pertanto mi aspetto che pronti via il nuovo arrivato partirà dalla panchina. Gran belladel Napoli, va detto, e specifico che tutto il mercato in entrata fatto fino ad ora è davvero ottimo. Occhio alle uscite ma, per ora, è stato fatto un gran ...

