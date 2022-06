Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen: "Ho trattenuto il fiato per 2 minuti e mezzo nella vasca di bacta" (Di mercoledì 22 giugno 2022) Hayden Christensen, durante un'intervista recente, ha rivelato di aver trattenuto il fiato per 2 minuti e mezzo per filmare la scena nella vasca di bacta di Obi-Wan Kenobi. Star Wars ha dato ai fan ancora più motivi per essere entusiasti di Obi-Wan Kenobi quando è arrivata la notizia che Hayden Christensen avrebbe ripreso il ruolo di Darth Vader al fianco di Ewan McGregor e la scena della vasca di bacta ha dato all'attore l'opportunità di recitare senza l'iconico costume del villan del franchise. Durante un'intervista di Cinemblend, Christensen ha raccontato alcuni retroscena relativi alla sua performance: "Ero ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 giugno 2022), durante un'intervista recente, ha rivelato di averilper 2per filmare la scenadidi Obi-Wan. Star Wars ha dato ai fan ancora più motivi per essere entusiasti di Obi-Wanquando è arrivata la notizia cheavrebbe ripreso il ruolo di Darth Vader al fianco di Ewan McGregor e la scena delladiha dato all'attore l'opportunità di recitare senza l'iconico costume del villan del franchise. Durante un'intervista di Cinemblend,ha raccontato alcuni retroscena relativi alla sua performance: "Ero ...

Pubblicità

ValeFalchi99 : RT @cvroljnx: ??#ObiWanKenobi SPOILER?? (è un video quindi per saltarlo scorri velocemente) . . . . . . . . . . . . . tutta la scena è dolo… - reguIustar : non ho ancora guardato né obi wan né ms marvel e nemmeno umbrella academy?? - tifoneumanoide : Madò che finale quello di Obi Wan Kenobi ???? Grandi emozioni mamma mia ??. Anche lo scontro tra Obi Wan e Anakin, be… - brokncrwn : no ma i riferimenti in obi wan kenobi alla vendetta dei sith è qualcosa di spettacolare - 3cinematographe : #Obi-WanKenobi: la regista ha raccontato qual è stata la sfida più ardua da superare -