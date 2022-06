Neofascisti, arrestati due ventenni a Latina. Trovato materiale di propaganda e un ordigno in casa (Di mercoledì 22 giugno 2022) materiale esplosivo fabbricato casa, volantini minatori contro la Polizia di Stato e propaganda razziale, etnica e religiosa sono i motivi che hanno spinto le autorità di Terracina ad arrestare due giovani ventenni pontini. Residenti a Terracina e Fondi (Lazio), i due ragazzi divulgavano pensieri basati sulla superiorità di chi appoggiava l’ideologia nazista e fascista. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Latina su richiesta del Procuratore Capo della Procura della Repubblica a seguito delle indagini degli uffici investigativi iniziate tra settembre e ottobre 2021. Volantini minatori e ordigni artigianali Tutto ha avuto inizio da un volantino minatorio Trovato su una macchina della Polizia di Stato parcheggiata di fronte al Commissariato di Terracina. Sopra ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022)esplosivo fabbricato, volantini minatori contro la Polizia di Stato erazziale, etnica e religiosa sono i motivi che hanno spinto le autorità di Terracina ad arrestare due giovanipontini. Residenti a Terracina e Fondi (Lazio), i due ragazzi divulgavano pensieri basati sulla superiorità di chi appoggiava l’ideologia nazista e fascista. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale disu richiesta del Procuratore Capo della Procura della Repubblica a seguito delle indagini degli uffici investigativi iniziate tra settembre e ottobre 2021. Volantini minatori e ordigni artigianali Tutto ha avuto inizio da un volantino minatoriosu una macchina della Polizia di Stato parcheggiata di fronte al Commissariato di Terracina. Sopra ...

