L’Iran costruisce i tunnel per la prossima escalation con Israele

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ieri il capo dei pasdaran Hossein Salami ha detto: “Gradualmente, stiamo diventando una delle potenze mondiali di alto livello, questo è un processo già in corso”. Si riferisce al programma... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

FLondei : RT @RightsReporter: #Iran #Israele #NucleareIraniano L’Iran costruisce un nuovo enorme sito nucleare sotterraneo - RightsReporter : #Iran #Israele #NucleareIraniano L’Iran costruisce un nuovo enorme sito nucleare sotterraneo -

Africa Express

... siglato a Ramsar, in, nel 1971.'Ufficio federale dell'... dove riesce a respirare grazie a una sacca d'aria che...Questo mentrela bomba atomica, e la Russia le ha costruito la struttura di Busher. Ibrahim Raisi ha scelto la Russia come principale interlocutore, la firma vale 20 anni. Il più ... L’uranio arricchito è quasi pronto: l’Iran potrebbe costruire una bomba atomica in poche setti...