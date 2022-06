Pubblicità

sportli26181512 : Juve, il problema del gol peggiora: il confronto con l'Inter è imbarazzante: La Juventus ha chiuso la Serie A 2021-… - cmdotcom : #Juve, il problema del gol peggiora: il confronto con l'#Inter è imbarazzante - NBadiello : @DrBlackMrWhite1 @8raode Proprio quello è il problema, la voglia.. se non l’ha ritrovata giocando con messi dubito… - lorenzolep73 : @RadioRossonera Ma pellegatti di è domandato perché la juve non gli ha rinnovato il contratto? Quando i gobbi lasci… - StefanoRipa5 : @Erfaina1988 Mi chiedevo, ma il problema del calciomercato non era chi sparava robe tipo “Neymar alla juve” ???? -

Calciomercato.com

Ilè che l'affare per il brasiliano è a tutti gli effetti insostenibile non solo per i bianconeri, ma per quasi tutti i club d'Europa. Neymar ha infatti un ingaggio da oltre 30 milioni all'...... come va spero che stiate bene, di certo non stanno benissimo le cose alla nostra amata. Sicuramente da ormai 5 anni manca programmazione, che ritengo sia ilfondamentale che affligge ... Juve, il problema del gol peggiora: il confronto con l'Inter è imbarazzante La Juventus sta pensando a un’ipotesi clamorosa ... brasiliano in forza al Paris Saint-Germain su richiesta esplicita di Massimiliano Allegri. Il problema più grande sarebbe il nodo dell’ingaggio, ...Il quotidiano Sport ha rivelato una clamorosa indiscrezione di mercato. Secondo il quotidiano Sport, la Juventus sogna il colpo Neymar ...