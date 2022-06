Isola dei Famosi 2022, un finale clamoroso: arriva la conferma ufficiale (Di mercoledì 22 giugno 2022) . Manca ormai poco per conoscere il nome del nuovo vincitore Ormai ci siamo: lunedì 27 giugno finalmente conosceremo il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022, l’edizione più lunga della storia su Canale 5. Ma è arrivata la conferma che per il gran finale la produzione L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) . Manca ormai poco per conoscere il nome del nuovo vincitore Ormai ci siamo: lunedì 27 giugno finalmente conosceremo il vincitore dell’dei, l’edizione più lunga della storia su Canale 5. Ma èta lache per il granla produzione L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Corriere : ?? Kiev lancia l’assalto all’Isola dei Serpenti - trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - Piergiulio58 : Andare all’isola dei Conigli per scoprire il lato nascosto del lago di Garda. - Piergiulio58 : Battaglia per l'Isola dei Serpenti: i russi respingono l'attacco ucraino. -