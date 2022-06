Pubblicità

iconanews : Ipf: domani Di Maio riunisce assemblea congiunta -

La Sicilia

Il leader di Insieme per il Futuro, Luigi Di Maio, riuniràl'assemblea congiunta dei parlamentari della nuova formazione. La riunione è programmata peralle 14.30. .Il leader di Insieme per il Futuro, Luigi Di Maio, riuniràl'assemblea congiunta dei parlamentari della nuova formazione. La riunione è programmata peralle 14.30. . Ipf: domani Di Maio riunisce assemblea congiunta Il leader di Insieme per il Futuro, Luigi Di Maio, riunirà domani l'assemblea congiunta dei parlamentari della nuova formazione. La riunione è programmata per domani alle 14.30. (ANSA). (ANSA) ...Roma, 22 giu. (askanews) - Il fondatore del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, ha deciso di rinviare la sua discesa a Roma che era in programma per domani e che era stata decisa da Grillo dopo il ...