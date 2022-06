Gino Sorbillo a Flavio Briatore: “Vengo nel tuo locale così facciamo conoscere la vera pizza napoletana”. La replica: “Non mi piace, preferisco la romana” (Di mercoledì 22 giugno 2022) La pizza di Flavio Briatore sta movimentando non poco l’estate 2022. Sono lontani i tempi di quando l’imprenditore faceva parlare di sé per le serate organizzate nel suo locale in Sardegna. Briatore oggi torna con “Crazy pizza” e, a quanto pare, di “crazy” qui in primis c’è il prezzo. Ecco perché i pizzaioli napoletani (capitanati dal Maestro Gino Sorbillo) hanno deciso di protestare contro i prezzi di uno dei piatti italiani più acclamati al mondo: la pizza. In diretta questa mattina ai microfoni di Rtl 102.5 a “Non stop news” dal pizza Village Napoli, lo stesso Sorbillo ha commentato questa situazione. Briatore vende le pizze a 15 euro? I pizzaioli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ladista movimentando non poco l’estate 2022. Sono lontani i tempi di quando l’imprenditore faceva parlare di sé per le serate organizzate nel suoin Sardegna.oggi torna con “Crazy” e, a quanto pare, di “crazy” qui in primis c’è il prezzo. Ecco perché iioli napoletani (capitanati dal Maestro) hanno deciso di protestare contro i prezzi di uno dei piatti italiani più acclamati al mondo: la. In diretta questa mattina ai microfoni di Rtl 102.5 a “Non stop news” dalVillage Napoli, lo stessoha commentato questa situazione.vende le pizze a 15 euro? Iioli ...

