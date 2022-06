“Fai sfigurare anche la festeggiata”: il vestito di Federica Panicucci è pazzesco (Di mercoledì 22 giugno 2022) Federica Panicucci è stata protagonista di svariate copertine negli ultimi periodi e sta sfoggiando dei look incredibili. Questa volta ha battuto addirittura la festeggiata. La nota showgirl è davvero sulla cresta dell’onda e il tempo per lei sembra non passare mai ma anzi le dona fascino. Di recente si è mostrata strepitosa e con dei look pazzeschi ed ha lasciato senza fiato i fan. Federica Panicucci-Altranotizia (fonte: Google)Una carriera pazzesca quella di Federica Panicucci che nonostante il tempo trascorsa è davvero bellissima e con un fisico pazzesco. Ha superato se stessa nell’ultima occasione ufficiale dove era davvero insuperabile. Voi l’avete vista? Federica Panicucci, look ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 22 giugno 2022)è stata protagonista di svariate copertine negli ultimi periodi e sta sfoggiando dei look incredibili. Questa volta ha battuto addirittura la. La nota showgirl è davvero sulla cresta dell’onda e il tempo per lei sembra non passare mai ma anzi le dona fascino. Di recente si è mostrata strepitosa e con dei look pazzeschi ed ha lasciato senza fiato i fan.-Altranotizia (fonte: Google)Una carriera pazzesca quella diche nonostante il tempo trascorsa è davvero bellissima e con un fisico. Ha superato se stessa nell’ultima occasione ufficiale dove era davvero insuperabile. Voi l’avete vista?, look ...

