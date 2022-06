Covid | in Campania tasso positività oltre il 24% In calo terapie intensive e ricoveri

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono 4.889 i positivi del giorno su un totale di 20.190 test effettuati. Inildiè al 24,2% inrispetto al 25,47% ma comunque su livelli elevati. Le vittime sono 6, 3 nelle ultime 48 ore e altre 3 in precedenza ma registrate oggi. In terapia intensiva ci sono 15 persone, una in meno rispetto a ieri mentre nei reparti ordinari sono 300 i ricoverati, a fronte dei 322 di ieri, in forte diminuzione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

