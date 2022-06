Cacciari a Letta | «Lascia stare il campo largo | restano solo i cocci I Cinquestelle sono morti»

(Di mercoledì 22 giugno 2022) «Da oggi il governo Draghi è ancora più scassato». Massimointervistato da La Stampa fa un’analisi durissima contro il governo dopo l’approvazione della risoluzione Draghi. Cade prima delle elezioni? «Certamente no. I partiti – dice il filosofo – non hanno neanche gli occhi per piangere, figuriamoci se posabbandonare questa nave. Noto però che l’idea deldopo il voto di ieri è andata in frantumi. Renzi, Calenda, Conte, Di Maio. Ognuno per conto suo.».: «I 5stelle hanno sancito la loro morte politica» E su Conte che aveva promesso sfracelli attacca: «Era tutta manfrina, una lotta di posizionamento e niente più. Una polemica fasulla. Il tentativo di darsi un’identità nell’attesa di prossime prove». ...

