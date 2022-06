Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,58%) (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Borsa di Tokyo apre la seduta in aumento, dopo il recupero degli indici a Wall Street e gli acquisti sul comparto della tecnologia. In apertura il Nikkei consolida i guadagni del giorno prima e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ladiapre la seduta in aumento, dopo il recupero degli indici a Wall Street e gli acquisti sul comparto della tecnologia. Inil Nikkei consolida i guadagni del giorno prima e ...

Pubblicità

BrufoloBill : @semprevane Borsa: Tokyo, apertura in rialzo ??(+0,58%) ????? #ilunatici?? - Agenzia_Ansa : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,58%) - Economia - ANSA - iconanews : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,58%) - fisco24_info : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,58%): Cambi, yen ancora più debole su dollaro ed euro - pl1952 : Le Borse Ue si aggrappano a Wall Street e attendono la Fed, Milano chiude a +0,4%. Spread a 202 punti @sole24ore… -