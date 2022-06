Aumento dei prezzi, anche il latte registra un +20%: ecco perché (Di mercoledì 22 giugno 2022) Che il mondo del latte alimentare, dalla stalla al supermercato, fosse in crisi era noto da tempo. Ma quanto sia profondo il solco di questa crisi è ancora difficile da calcolare. Le stalle lamentano l’Aumento medio del 56% dei costi correnti di produzione che non vengono coperti dai ricavi. L’industria paga anche il 30% in più il latte al produttore, ma non è sufficiente. “La situazione è drammatica in questo momento.” spiega l’ad di Sterilgarda Nando Sarzi “Abbiamo un problema sia di qualità che di prezzo. Nei supermercati la merce si trova però andremo incontro a difficoltà di reperimento”. L’Italia non è autosufficiente nella produzione di latte alimentare. Ne produciamo 2,4 milioni di tonnellate, con un incremento del 7% rispetto agli anni passati. 270mila tonnellate arrivano già confezionate ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 giugno 2022) Che il mondo delalimentare, dalla stalla al supermercato, fosse in crisi era noto da tempo. Ma quanto sia profondo il solco di questa crisi è ancora difficile da calcolare. Le stalle lamentano l’medio del 56% dei costi correnti di produzione che non vengono coperti dai ricavi. L’industria pagail 30% in più ilal produttore, ma non è sufficiente. “La situazione è drammatica in questo momento.” spiega l’ad di Sterilgarda Nando Sarzi “Abbiamo un problema sia di qualità che di prezzo. Nei supermercati la merce si trova però andremo incontro a difficoltà di reperimento”. L’Italia non è autosufficiente nella produzione dialimentare. Ne produciamo 2,4 milioni di tonnellate, con un incremento del 7% rispetto agli anni passati. 270mila tonnellate arrivano già confezionate ...

