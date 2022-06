ATP Eastbourne: Sinner fatica al rientro. Paul raggiunge De Minaur ai quarti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Jannik Sinner, di nuovo in campo dopo quasi un mese dall’ultima partita giocata, rimanda ancora la sua prima vittoria ufficiale sull’erba dopo aver perso in tre set contro un buon Tommy Paul. Lo statunitense, che aveva raggiunto i quarti sull’erba già al Queen’s, giocherà domani contro De Minaur. Sinner sconfitto ma il rientro è comunque positivo La prima metà del primo set è sopita nei turni di battuta dei due giocatori in campo, che servono benissimo (soprattutto con la prima) e scambiano pochissimo, raccogliendo neanche le briciole in risposta. Sul punteggio di tre game pari sono appena quattro i punti raccolti in ribattuta dai due tennisti: tre per Sinner e solo uno per Paul. Tuttavia è proprio lo statunitense a sbloccare la situazione di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Jannik, di nuovo in campo dopo quasi un mese dall’ultima partita giocata, rimanda ancora la sua prima vittoria ufficiale sull’erba dopo aver perso in tre set contro un buon Tommy. Lo statunitense, che aveva raggiunto isull’erba già al Queen’s, giocherà domani contro Desconfitto ma ilè comunque positivo La prima metà del primo set è sopita nei turni di battuta dei due giocatori in campo, che servono benissimo (soprattutto con la prima) e scambiano pochissimo, raccogliendo neanche le briciole in risposta. Sul punteggio di tre game pari sono appena quattro i punti raccolti in ribattuta dai due tennisti: tre pere solo uno per. Tuttavia è proprio lo statunitense a sbloccare la situazione di ...

