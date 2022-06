Aria condizionata, 10 trucchi per risparmiare: quale abbatte di più le bollette (Di mercoledì 22 giugno 2022) Se l'asfissiante canicola di questi giorni dovesse durare fino a settembre 2022, sarà un'estate di salassi per famiglie e imprese italiane. Secondo una stima dell'Osservatorio Ubroker sull'energia, i condizionatori accesi per tre mesi di fila impatterebbero in modo catastrofico sulle tasche degli italiani. Si è analizzato il consumo medio di un condizionatore, pari a circa 510kWh l'anno (già considerando la stagionalità), e moltiplicato per il numero di condizionatori in Italia, l'anno scorso pari a 24 milioni, quest'anno approssimabile a 25; dopo di che si è moltiplicato per 0,26€/kWh, valore medio del prezzo dell'energia in base alle stime sui prossimi mesi; il totale è pari a 3,315 miliardi di euro per la sola componente energia, dove la sua elevata incidenza attuale del 70% sul costo in bolletta porta l'aumento pagato dagli italiani a circa 4,735 miliardi di euro, pari ad un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Se l'asfissiante canicola di questi giorni dovesse durare fino a settembre 2022, sarà un'estate di salassi per famiglie e imprese italiane. Secondo una stima dell'Osservatorio Ubroker sull'energia, i condizionatori accesi per tre mesi di fila impatterebbero in modo catastrofico sulle tasche degli italiani. Si è analizzato il consumo medio di un condizionatore, pari a circa 510kWh l'anno (già considerando la stagionalità), e moltiplicato per il numero di condizionatori in Italia, l'anno scorso pari a 24 milioni, quest'anno approssimabile a 25; dopo di che si è moltiplicato per 0,26€/kWh, valore medio del prezzo dell'energia in base alle stime sui prossimi mesi; il totale è pari a 3,315 miliardi di euro per la sola componente energia, dove la sua elevata incidenza attuale del 70% sul costo in bolletta porta l'aumento pagato dagli italiani a circa 4,735 miliardi di euro, pari ad un ...

