Amministrative | FdI rivendica il “modello Abruzzo” | «Da noi una tornata elettorale epocale»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 22 giugno 2022) «La vittoria a L’Aquila segna un punto di partenza sia per le elezioni politiche sia per le prossime Regionali e anche per certificare l’ottimo lavoro svolto dal presidente Marco Marsilio, che ha tutte le carte in regola per essere il primo presidente riconfermato nella storia della Regione». Così, questa mattina, a L’Aquila, Umberto D’Annuntiis, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale e consigliere di FdI, durante un incontro stampa indetto dal partito per fare il punto sulle elezioniin. Il “”: FdI e centrodestra «nettamente vincitori» «Fratelli d’Italia e il centrodestra escono nettamente vincitori, senza timore di smentita, dall’ultima», ha commentato il coordinatore regionale del ...