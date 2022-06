Ultime Notizie – Savona (Consob): “Scudo anti-inflazione per proteggere risparmio” (Di martedì 21 giugno 2022) L’alta inflazione è una “tassa iniqua che viola i principi fondanti della democrazia, colpisce la stabilità finanziaria e reale” ed erode i due pilastri dell’economia italiana, le esportazioni e il risparmio. Per questo serve uno Scudo anti-inflazione per proteggere i risparmiatori. A lanciare la proposta è Paolo Savona, presidente della Consob, la Commissione che vigila sulle società quotate in Borsa. In occasione dell’incontro annuale con il mercato finanziario a Milano l’economista avanza “una proposta alternativa a una stretta di politica monetaria e fiscale: un portafoglio che si auto-protegga dall’inflazione“. Innanzitutto per Savona bisogna “incanalare il risparmio verso le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 giugno 2022) L’altaè una “tassa iniqua che viola i principi fonddella democrazia, colpisce la stabilità finanziaria e reale” ed erode i due pilastri dell’economia italiana, le esportazioni e il. Per questo serve unoperi risparmiatori. A lanciare la proposta è Paolo, presidente della, la Commissione che vigila sulle società quotate in Borsa. In occasione dell’incontro annuale con il mercato finanziario a Milano l’economista avanza “una proposta alternativa a una stretta di politica monetaria e fiscale: un portafoglio che si auto-protegga dall’“. Innanzitutto perbisogna “incanalare ilverso le ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - AlephLesath : Fatemi capire perché non ho seguito le ultime notizie. Non è che ci hanno dato un contentino estromettendo Di Maio,… - RedazioneDedalo : Palermo - Covid Sicilia: Boom di contagi 5.559, incidenza al 24,8% - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, 62.704 nuovi casi e 62 morti nelle ultime 24 ore - -