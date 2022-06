Ucraina: Draghi, 'spetta a tutti noi aiutarla a rinascere' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Per l'Ucraina va fatto uno "sforzo collettivo e coinvolgere organi internazionali e banche. Bisogna costruire e ridare una casa a chi l'ha persa, riportare i bambini a scuola e aiutare la ripresa della vita economica e sociale. Oggi spetta a tutti noi di permettere all'Ucraina di rinascere". Così il premier Mario Draghi al Senato in vista del Consiglio Ue. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Per l'va fatto uno "sforzo collettivo e coinvolgere organi internazionali e banche. Bisogna costruire e ridare una casa a chi l'ha persa, riportare i bambini a scuola e aiutare la ripresa della vita economica e sociale. Ogginoi di permettere all'di". Così il premier Marioal Senato in vista del Consiglio Ue.

Pubblicità

StefanoFassina : Dai grandi giornali liberal-democratici oggi apprendo che “ottenere un maggior coinvolgimento del Parlamento” per l… - GiovaQuez : Orsini: 'Draghi non ha una posizione sull'Ucraina, deve solo esautorare il Parlamento per poi genuflettersi a Biden… - matteorenzi : L’Enews di oggi. Ci vediamo alle 15.30 in aula al senato per discutere di Ucraina e futuro insieme al premier Draghi - PpPagliaro : RT @dariodangelo91: #Renzi: 'Noi abbiamo votato a favore delle sanzioni alla Russia e delle armi all'Ucraina perché senza questi provvedime… - Agios_00 : RT @igsolkr: Nel suo discorso al senato #Draghi dimostra di essere un “vile affarista” guerrafondaio , ignorando le prime (amare) indicazio… -