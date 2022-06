Ucraina: Draghi, 'Italia vuole Kiev in Ue e status candidata' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "A Kiev ho ribadito che l'Italia vuole l'Ucraina in Europa e vuole lo status di paese candidato. Siamo stati tra i primi a sostenere questa posizione con chiarezza in Ue e in Occidente e per la prima volta l'ho fatto proprio in questo Parlamento, continueremo a farlo anche la Consiglio Ue". Così il premier Mario Draghi al Senato in vista del Consiglio Ue. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Aho ribadito che l'l'in Europa elodi paese candidato. Siamo stati tra i primi a sostenere questa posizione con chiarezza in Ue e in Occidente e per la prima volta l'ho fatto proprio in questo Parlamento, continueremo a farlo anche la Consiglio Ue". Così il premier Marioal Senato in vista del Consiglio Ue.

