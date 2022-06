Stranger Things 4 | Joseph Quinn | Il finale sarà una carneficina

(Di martedì 21 giugno 2022) L'attore diha anticipato che ildella quarta stagione"un'assoluta." Cosa vi aspettate daldi4? Secondo, l'interprete di Eddie Munson nello show, a questa domanda c'è un'unica risposta: una. Non è il primo a suggerire che verseremo lacrime amare con la seconda parte della quarta stagione di(Noah Schnapp si è già fatto scappare che ci saranno delle morti) ma, come riporta anche Variety,non ha utilizzato mezzi termini nel descrivere ciò che ci attende questo primo luglio, quando i restanti episodi ...

Ecco il trailer della seconda parte della stagione 4 di, che arriverà l'1 luglio su Netflix e sarà composta da 2 ...Con l'introduzione di Vecna come nuovo antagonista, la mitologia disi approfondisce e dimostra di aprire ad un mondo molto più vasto rispetto a quello delle precedenti stagioni. Tra ...Cosa vi aspettate dal finale di Stranger Things 4 Secondo Joseph Quinn, l'interprete di Eddie Munson nello show, a questa domanda c'è un'unica risposta: una carneficina. Non è il primo a ...Gli episodi 8 e 9 della quarta stagione arrivano in streaming su Netflix il 1° luglio: ecco il trailer italiano esteso di Stranger Things 4 Volume 2.