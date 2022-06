“Spoiler dei nostri informatori”: fuga di notizie dal GF Vip 7, scelta della produzione che lascia perplessi (Di martedì 21 giugno 2022) Si avvicina l’arrivo del GF Vip 7, la nuova edizione del reality di Alfonso Signorini. Gli Spoiler sono importanti, ma alimentano alcuni dubbi Alfonso Signorini (Youtube)La sesta edizione del GF VIP con Alfonso Signorini ha visto trionfare su tutti Jessica Selassié, la sorella di Lulù e Clarissa che si è distinta per personalità e correttezza. A dominare l’intera edizione, però, è stata un’altra dinamica, quella tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Come spesso accade nei reality, non vince che si fa notare di più, ma chi riesce a farsi conoscere pur senza esporsi troppo. Nelle ultime settimane, sono iniziate a circolare le voci sui possibili concorrenti della prossima edizione del GF VIP 7. Se alcuni nomi han creato scalpore e curiosità, un ultimo Spoiler di queste ore ha generato vera e propria ... Leggi su ck12 (Di martedì 21 giugno 2022) Si avvicina l’arrivo del GF Vip 7, la nuova edizione del reality di Alfonso Signorini. Glisono importanti, ma alimentano alcuni dubbi Alfonso Signorini (Youtube)La sesta edizione del GF VIP con Alfonso Signorini ha visto trionfare su tutti Jessica Selassié, la sorella di Lulù e Clarissa che si è distinta per personalità e correttezza. A dominare l’intera edizione, però, è stata un’altra dinamica, quella tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Come spesso accade nei reality, non vince che si fa notare di più, ma chi riesce a farsi conoscere pur senza esporsi troppo. Nelle ultime settimane, sono iniziate a circolare le voci sui possibili concorrentiprossima edizione del GF VIP 7. Se alcuni nomi han creato scalpore e curiosità, un ultimodi queste ore ha generato vera e propria ...

Pubblicità

llamamemorticia : Ho messo in lavatrice uno dei pochi accendini che funzionavano … spoiler: non funziona più - ackvles : @caroimmaginar SPOILER!!! veramente… ma poi io ho sperato fino all’ultimo che rincontrasse Cornelius?????? la fine m… - Cicciojhonny99 : @CarloCalenda Ora non parlerai più dei 5S????? Spoiler: NOOOOO Probabilmente tra qualche ora ne riparlerai... Un disco rotto - dwaekkijake : ??possibile spoiler stranger things!! plot twist secondo me mike in stranger things muore per vecna e undici assi… - Artemisthea84 : @14Thekid @Stronza Tutto sta nell'ingannare lo stomaco e il cervello, cercando di non sforare gli orari, così se ti… -