Siccità, Salvini: "Se Draghi non convoca al più presto Cdm è un problema" (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giugno 2022 "Se Draghi non convoca domani un Consiglio dei Ministri sul tema Siccità è un problema. Visto che non piove è un problema per agricoltori e allevatori" così il segretario della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giugno 2022 "Senondomani un Consiglio dei Ministri sul temaè un. Visto che non piove è unper agricoltori e allevatori" così il segretario della ...

Pubblicità

LegaSalvini : MATTEO #SALVINI IN PRESSING SU MARIO DRAGHI: BENZINA, GAS E AGRICOLTURA, SERVE UN'ACCELERATA - donatodonati : RT @LucillaMasini: Siccità. Sembra ieri che Salvini negava il riscaldamento globale dicendo che le temperature sono scese, invece era il 20… - Affaritaliani : Siccità, Salvini: 'Se Draghi non convoca al più presto Cdm è un problema' - Gab93565125 : #Salvini che oggi chiede di combattere la siccità, solo tre anni fa 'Riscaldamento globale? Un freddo simile non c’… - sofonisba55 : RT @MassimoMainard1: Siccità, Salvini: 'Situazione frutto di chi dice sempre no a tutto'. Frutto di chi dice no ai cambiamenti climatici (a… -