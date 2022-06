Salute e prevenzione, tour sulle spiagge salernitane dal 2 luglio (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Fa tappa in spiaggia la prevenzione e l’informazione sanitaria con l’iniziativa “Salute e prevenzione in tour Summer Edition”. Dal 2 luglio, l’iniziativa, promossa dai Centri Verrengia e numerosi partner del territorio, tra i quali l’Humanitas, andrà in giro sugli stabilimenti balneari che hanno aderito all’iniziativa, a partire dal Lido Sea Garden e si protrarrà fino ad inizio settembre con tappe previste al Lido Eureka, Lido Beach Sport, Lido Lido, Lido Aurora, Lido JBeach, Lido Beach93, mentre sono previste toccare in altre località, come spiagge libere, da definire con i partner dell’evento. “Abbiamo ritenuto doveroso porci come interlocutori tra il cittadino e la Salute promuovendo un evento che possa riavvicinare le persone, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Fa tappa in spiaggia lae l’informazione sanitaria con l’iniziativa “inSummer Edition”. Dal 2, l’iniziativa, promossa dai Centri Verrengia e numerosi partner del territorio, tra i quali l’Humanitas, andrà in giro sugli stabilimenti balneari che hanno aderito all’iniziativa, a partire dal Lido Sea Garden e si protrarrà fino ad inizio settembre con tappe previste al Lido Eureka, Lido Beach Sport, Lido Lido, Lido Aurora, Lido JBeach, Lido Beach93, mentre sono previste toccare in altre località, comelibere, da definire con i partner dell’evento. “Abbiamo ritenuto doveroso porci come interlocutori tra il cittadino e lapromuovendo un evento che possa riavvicinare le persone, ...

