Prezzi carburante, l’indagine Altroconsumo per capire dove conviene fare il pieno (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – La pandemia e il conflitto tra Russia e Ucraina hanno aggravato notevolmente la situazione economica e la politica globale. “In particolare, le conseguenze di questi fenomeni hanno avuto una ricaduta significativa sui Prezzi della benzina, del gasolio e del gpl. Il temporaneo taglio sulle accise attuato dal Governo non è stato sufficiente per risolvere questa condizione, infatti, il prezzo del carburante è aumentato dapprima in maniera più contenuta (2% a settimana da gennaio a fine febbraio 2022), dopodiché in modo quasi esponenziale. Solo nella prima settimana di marzo il prezzo alla pompa ha infatti subìto un balzo dell’8,94%. Inoltre, Recentemente, il prezzo della benzina in modalità “self” si è alzato sopra quota 2 euro al litro”, sottolinea Federico Cavallo, Responsabile Relazioni Esterne di Altroconsumo. “Al fine ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – La pandemia e il conflitto tra Russia e Ucraina hanno aggravato notevolmente la situazione economica e la politica globale. “In particolare, le conseguenze di questi fenomeni hanno avuto una ricaduta significativa suidella benzina, del gasolio e del gpl. Il temporaneo taglio sulle accise attuato dal Governo non è stato sufficiente per risolvere questa condizione, infatti, il prezzo delè aumentato dapprima in maniera più contenuta (2% a settimana da gennaio a fine febbraio 2022), dopodiché in modo quasi esponenziale. Solo nella prima settimana di marzo il prezzo alla pompa ha infatti subìto un balzo dell’8,94%. Inoltre, Recentemente, il prezzo della benzina in modalità “self” si è alzato sopra quota 2 euro al litro”, sottolinea Federico Cavallo, Responsabile Relazioni Esterne di. “Al fine ...

Pubblicità

ANSA_Motori : Il primo ministro croato Andrej Plenkovic ha annunciato che il suo governo ha deciso di introdurre un tetto ai prez… - Diego_Bruno80 : @Gigadesires Perché al momento ci sono degli sconti sul carburante? Con sti prezzi?? - Biagiothai : RT @Giovann08571078: ???????? In conseguenza delle sanzioni contro la Russia, i pescatori spagnoli hanno tagliato il Guardian International Bri… - fisco24_info : Prezzi carburante, l’indagine Altroconsumo per capire dove conviene fare il pieno: (Adnkronos) - La pandemia e il c… - fa60za : RT @Giovann08571078: ???????? In conseguenza delle sanzioni contro la Russia, i pescatori spagnoli hanno tagliato il Guardian International Bri… -