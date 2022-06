Pizzuti confermato al Moscati | Ferrante torna all’Asl di Avellino

(Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Renatoresta il manager deldi; Maria Morgante passa alla guida del San Pio di Benevento. In Irpinia alla guida del distretto sanitario locale c’è Mario. Queste le nomine: Azienda Cardarelli: Antonio D’Amore Azienda dei Colli: Anna Iervolino Policlinico Federico II: Giuseppe Longo, d’intesa con il Rettore Matteo Lorito Policlinico Vanvitelli: Ferdinando Russo, d’intesa con il Rettore Gianfranco Nicoletti Asl Napoli 1: Ciro Verdoliva Asl Napoli 2: Mario Iervolino Asl Napoli 3: Giuseppe Russo Azienda: RenatoAsl: MarioAzienda San Pio Benevento: Maria Morgante Asl Benevento: Gennaro Volpe Asl Caserta: ...

