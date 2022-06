Napoli amara per Daniel Auteuil, attore scippato dell’orologio (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Brutta avventura a Napoli per Daniel Auteuil, icona del cinema francese e tra i volti d’Oltralpe più noti anche in Italia. Giunto nel capoluogo campano per proporre il suo spettacolo “Déjeuner en l’air”, Auteuil ieri pomeriggio era su un taxi in via Nuova Marina quando la vettura è stata avvicinata da un giovane che gli ha strappato dal polso un costoso Patek Philippe, valore 39mila euro, ed è poi fuggito a bordo di uno scooter condotto da un complice. Per l’attore, oltre il danno economico e qualche attimo di concitazione, nessuna conseguenza fisica. Auteuil, 72 anni, si è recato negli uffici della questura partenopea per denunciare l’accaduto. Poco dopo ha avuto una serie di incontri con esponenti del Campania Teatro Festival, la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Brutta avventura aper, icona del cinema francese e tra i volti d’Oltralpe più noti anche in Italia. Giunto nel capoluogo campano per proporre il suo spettacolo “Déjeuner en l’air”,ieri pomeriggio era su un taxi in via Nuova Marina quando la vettura è stata avvicinata da un giovane che gli ha strappato dal polso un costoso Patek Philippe, valore 39mila euro, ed è poi fuggito a bordo di uno scooter condotto da un complice. Per l’, oltre il danno economico e qualche attimo di concitazione, nessuna conseguenza fisica., 72 anni, si è recato negli uffici della questura partenopea per denunciare l’accaduto. Poco dopo ha avuto una serie di incontri con esponenti del Campania Teatro Festival, la ...

