Napoli, acquisto Osimhen: De Laurentiis indagato per falso in bilancio (Di martedì 21 giugno 2022) Brutte notizie per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club azzurro è infatti stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli ipotizzando nei suoi confronti il reato di falso in bilancio. Gli investigatori della Guardia di Finanza e della Procura hanno rivolto la loro attenzione in particolar modo sulla compravendita dell'attaccante nigeriano Victor Osimhen e di altri tre calciatori. Sono già state effettuate perquisizioni a Napoli, Roma e in Francia. SportFace.

