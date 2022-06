Montecatini | pakistano ubriaco vuole “festeggiare” il compleanno | entra nudo in casa della vicina e la stupra

(Di martedì 21 giugno 2022) Undiciannovenne ha abusatodi, una donna di 50 anni, che viveva sullo stesso pianerottolo: lo stupro è avvenuto alcuni giorni fa nel centro diTerme. L’immigrato aveva appena finito diil suo diciannovesimoinsieme ad alcuni connazionali e alla fine dei bagordi ha pensato di terminare la festa con uno stupro. Secondo la ricostruzione del quotidiano La Nazione l’umo è uscito sul pianerottolo completamente, ha bussato ae quando la donna ha aperto, l’ha spinta dentro e l’ha struprata. La violenza bestiale si è consumata nei giorni scorsi in un condominio diTerme, in provincia di Pistoia, ...

LA NAZIONE

L'intervento della poliziaÈ accusato di aver violentato una vicina di casa per festeggiare il proprio compleanno. Undi 19 anni , dopo l'arresto effettuato dagli agenti del commissariato, si trova nella ...L'intervento della poliziaÈ accusato di aver violentato una vicina di casa per festeggiare il proprio compleanno. Undi 19 anni , dopo l'arresto effettuato dagli agenti del commissariato, si trova nella ... Montecatini, stupra la vicina di casa di 50 anni. Giovane in carcere Montecatini Terme, 21 giugno 2022 - È accusato di aver violentato una vicina di casa per festeggiare il proprio compleanno. Un pakistano di 19 anni, dopo l’arresto effettuato dagli agenti del commissa ...Completamente nudo il giovane le ha suonato il campanello e quando lei ha aperto la porta l’ha scaraventata sul divano ...