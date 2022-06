Letta rompe gli indugi | Boccia commissario del Pd in Campania

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoredazione politica L’indiscrezione arriva da Roma e appare fondata: Francesco, già responsabile Enti Locali della segreteria nazionale, sarà ilregionale del Pd Campano. Alla fine, dunque, Enricoha scelto una delle persone a lui più vicine per guidare i ‘dem’ fino al prossimo congresso. Congresso che comunque difficilmente si terrà prima delle politiche in programma la prossima primavera. Dato di notevole rilevanza, quest’ultimo: vuol dire che saràa gestire le candidature per le politiche. La nomina di un, si ricorderà, si è resa necessaria dopo le dimissioni del segretario Pantaleo Annunziata e l’incapacità dell’assemblea di darsi un nuovo segretario. “Il segretario del PD Enrico– si legge in una nota ...