L’estate inizia con Caronte | caldo record in arrivo sull’Italia

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – 21 giugno 2022, ore 11.14: il sole si ferma per un attimo sul punto più alto sopra l’equatore celeste, per poi riabbassarsi lentamente. Ecco il solstizio, con la parola ad indicare proprio l’apparente sosta del sole nel ‘punto più alto del cielo’ con il giorno più lungo dell’anno nel nostro emisfero (circa 15 ore e 14 minuti). Da domani le giornate inizieranno ad accorciarsi, mentre ilafricano inizierà ad allungarsi, ad espandersi come una ‘vampata’ su tutta l’Italia. L’anticiclonedall’Algeria invaderà il nostro paese per almeno 10 giorni con temperature africane fino a 43/44°C all’ombra, e non escludiamo purtroppo valori anche più alti. La vampata disarà quindi un mix di vapore e luce calda, un lampo bollente infernale. Le condizioni saranno torride con una canicola esagerata per il ...