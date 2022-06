L’Arsenal ha detto che dovrà pagare 34,5 milioni di sterline per battere il Man Utd con l’opzione “di riserva” (Di martedì 21 giugno 2022) Notizia fresca giunta in redazione: L’Arsenal, squadra della Premier League, dovrà pagare fino a 40 milioni di euro (34,5 milioni di sterline) per ingaggiare il difensore dell’Ajax Lisandro Martinez, secondo i rapporti. Il nazionale argentino si è trasferito al club olandese nel 2019 dalla squadra argentina Defensa y Justicia e ha collezionato 120 presenze con l’Ajax in tre stagioni. Martinez ha giocato bene la scorsa stagione insieme all’obiettivo segnalato del Manchester United Jurrien Timber con il 24enne che ha collezionato 37 presenze in tutte le competizioni quando l’Ajax ha vinto l’Eredvisie. Gossip sul trasferimento: il Man Utd dovrebbe ingaggiare Antony ad Amsterdam, potrebbe anche gazump L’Arsenal E ora Arsenal e Man Utd sono stati entrambi fortemente ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 giugno 2022) Notizia fresca giunta in redazione:, squadra della Premier League,fino a 40di euro (34,5di) per ingaggiare il difensore dell’Ajax Lisandro Martinez, secondo i rapporti. Il nazionale argentino si è trasferito al club olandese nel 2019 dalla squadra argentina Defensa y Justicia e ha collezionato 120 presenze con l’Ajax in tre stagioni. Martinez ha giocato bene la scorsa stagione insieme all’obiettivo segnalato del Manchester United Jurrien Timber con il 24enne che ha collezionato 37 presenze in tutte le competizioni quando l’Ajax ha vinto l’Eredvisie. Gossip sul trasferimento: il Man Utd dovrebbe ingaggiare Antony ad Amsterdam, potrebbe anche gazumpE ora Arsenal e Man Utd sono stati entrambi fortemente ...

