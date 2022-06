La sconvolgente confessione di Gerry Scotti | “Autografi all’obitorio”

Pubblicità

Newsby

'Abbiamo un rapporto...' Bianca Guaccero lain bikini è- FOTOIl finto sequestro Ladell'omicidio Il giorno dopo, durante il sopralluogo nella casa ... e che rende la dinamica criminale ancora più: "Prima di andare a prendere la bambina ... Fabrizio Frizzi, spunta la confessione sconvolgente dal passato: “a 12 anni stava morendo…” Dalla caccia al commando che avrebbe rapito la bambina alla confessione della giovane donna. Attimo per attimo la tragedia che ha sconvolto l’Italia: le tappe e gli interrogativi ...Nessuno ha potuto far finta di niente in questi giorni in merito al terribile fatto di cronaca che ha sconvolto l’Italia intera ... è stata uccisa dalla madre secondo la confessione di quest’ultima ...